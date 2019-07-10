Полиция ФРГ обнаружила машину, на которой скрылись убийцы политика Любке

Полиция ФРГ обнаружила машину, на которой, предположительно, скрылись виновные в убийстве регионального политика из Касселя Вальтера Любке, сообщают в среду германские СМИ.

По данным СМИ, в ночь, когда убили Любке, свидетели заметили две машины, которые проезжали мимо дома политика. У обнаруженного следствием автомобиля тюрингские номера, он принадлежит жене Штефана Эрнста, главного подозреваемого по делу.

По предположениям полиции, задержанный Эрнст взял автомобиль супруги незадолго до совершения преступления. Теперь следствие проверит, подходят ли найденные в квартире у подозреваемого ключи к дверям обнаруженного транспортного средства, а также осмотрят машину на предмет наличия отпечатков пальцев Эрнста.

Ранее подозреваемый в убийстве Любке 45-летний Штефан Эрнст отозвал признательные показания по делу. По каким причинам он отказался от признания, не сообщается. На данный момент по делу об убийстве Любке задержаны три человека.

Эрнст находится под стражей с середины июня. В прошлом он - правый экстремист. Эрнст ранее заявил, что совершенное преступление было "ошибкой". Он также говорил, что давно "лелеял" план убить Любке. Он крайне негативно относился к политике защиты беженцев, которую проводил политик из партии ХДС.