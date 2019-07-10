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СНГ 10.07.2019 14:09

Летевший из Черногории в Москву самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота - источник

Командир пассажирского лайнера Montenegro Airlines потерял сознание во время рейса из Тивата (Черногория) в Москву, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"Второй пилот связался с диспетчерами и доложил о потере сознания командиром воздушного судна. Тот больше не мог исполнять обязанности. Было решено передать управление второму пилоту и экстренно предоставить возможность для посадки в Калуге", - сказал источник.

Самолет удалось благополучно посадить.

Командир воздушного судна госпитализирован.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]