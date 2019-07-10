Летевший из Черногории в Москву самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота - источник

Командир пассажирского лайнера Montenegro Airlines потерял сознание во время рейса из Тивата (Черногория) в Москву, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"Второй пилот связался с диспетчерами и доложил о потере сознания командиром воздушного судна. Тот больше не мог исполнять обязанности. Было решено передать управление второму пилоту и экстренно предоставить возможность для посадки в Калуге", - сказал источник.

Самолет удалось благополучно посадить.

Командир воздушного судна госпитализирован.