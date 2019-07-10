Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0266 GBR   2.1174 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.83 0.17 Brent 64.16 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 10.07.2019 14:09

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020г до 1,4% с 1,5%

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году до 1,4% с ранее ожидавшихся 1,5%, сообщается в ежеквартальном обзоре.

На 2019 год оценка экономического подъема оставлена без изменения - 1,2%.

По итогам прошлого года ВВП еврозоны увеличился на 1,9%.

ЕК отмечает, что повышение импортных пошлин США и КНР может ослабить доверие инвесторов и мировые финансовые рынки. При этом замедление темпов экономического роста в ближайшие два года может оказаться еще более значительным, если США и Китай повысят пошлины на товары друг друга.

Рост напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира привел к уменьшению объемов торговли и производства, что подрывает экономический рост еврозоны с начала 2018 года.

"Любая дальнейшая эскалация торговой напряженности и рост неопределенности в политике могут продлить текущий спад в мировой торговле и производстве и вызвать резкое изменение настроений в отношении глобального риска и быстрое ужесточение мировых финансовых условий", - говорится в сообщении ЕК.

Согласно прогнозу, рост ВВП 27 стран Европейского союза в текущем году составит 1,4%, как и ожидалось ранее. Оценка подъема на 2020 год пересмотрена до 1,6% с 1,7%.

Потребительские цены в еврозоне, согласно обновленному прогнозу, увеличатся на 1,3% в 2019-2020 годах против прежде предполагавшихся 1,4%. В 27 государствах ЕС инфляция теперь ожидается на уровне 1,5% в ближайшие два года (ранее - 1,5% и 1,6% соответственно).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Маргвелашвили на экономическом форуме в Тбилиси заявил о транспортных возможностях Грузии в европейской торговле с Востоком Еврозона зафиксировала дефляцию в декабре впервые за 5 лет Bank of America считает неизбежным введение QE в Европе в 2015г, ухудшил прогноз для ВВП еврозоны Европа не находится на пороге очередного кризиса - министр финансов ФРГ При единой системе управления банковский сектор в ЕС будет процветающим и ответственным - Баррозу Риски для развивающихся стран Европы снижаются в связи со стабилизацией ситуации в еврозоне - ЕБРР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]