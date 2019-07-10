Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020г до 1,4% с 1,5%

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году до 1,4% с ранее ожидавшихся 1,5%, сообщается в ежеквартальном обзоре.

На 2019 год оценка экономического подъема оставлена без изменения - 1,2%.

По итогам прошлого года ВВП еврозоны увеличился на 1,9%.

ЕК отмечает, что повышение импортных пошлин США и КНР может ослабить доверие инвесторов и мировые финансовые рынки. При этом замедление темпов экономического роста в ближайшие два года может оказаться еще более значительным, если США и Китай повысят пошлины на товары друг друга.

Рост напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира привел к уменьшению объемов торговли и производства, что подрывает экономический рост еврозоны с начала 2018 года.

"Любая дальнейшая эскалация торговой напряженности и рост неопределенности в политике могут продлить текущий спад в мировой торговле и производстве и вызвать резкое изменение настроений в отношении глобального риска и быстрое ужесточение мировых финансовых условий", - говорится в сообщении ЕК.

Согласно прогнозу, рост ВВП 27 стран Европейского союза в текущем году составит 1,4%, как и ожидалось ранее. Оценка подъема на 2020 год пересмотрена до 1,6% с 1,7%.

Потребительские цены в еврозоне, согласно обновленному прогнозу, увеличатся на 1,3% в 2019-2020 годах против прежде предполагавшихся 1,4%. В 27 государствах ЕС инфляция теперь ожидается на уровне 1,5% в ближайшие два года (ранее - 1,5% и 1,6% соответственно).