Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020г до 1,4% с 1,5%

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году до 1,4% с ранее ожидавшихся 1,5%, сообщается в ежеквартальном обзоре.
На 2019 год оценка экономического подъема оставлена без изменения - 1,2%.
По итогам прошлого года ВВП еврозоны увеличился на 1,9%.
ЕК отмечает, что повышение импортных пошлин США и КНР может ослабить доверие инвесторов и мировые финансовые рынки. При этом замедление темпов экономического роста в ближайшие два года может оказаться еще более значительным, если США и Китай повысят пошлины на товары друг друга.
Рост напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира привел к уменьшению объемов торговли и производства, что подрывает экономический рост еврозоны с начала 2018 года.
"Любая дальнейшая эскалация торговой напряженности и рост неопределенности в политике могут продлить текущий спад в мировой торговле и производстве и вызвать резкое изменение настроений в отношении глобального риска и быстрое ужесточение мировых финансовых условий", - говорится в сообщении ЕК.
Согласно прогнозу, рост ВВП 27 стран Европейского союза в текущем году составит 1,4%, как и ожидалось ранее. Оценка подъема на 2020 год пересмотрена до 1,6% с 1,7%.
Потребительские цены в еврозоне, согласно обновленному прогнозу, увеличатся на 1,3% в 2019-2020 годах против прежде предполагавшихся 1,4%. В 27 государствах ЕС инфляция теперь ожидается на уровне 1,5% в ближайшие два года (ранее - 1,5% и 1,6% соответственно).
Глава российского Генштаба Герасимов обсудил с азербайджанским коллегой вопросы безопасности и ВТС
Иашвили назначен генеральным консулом Грузии в Азербайджан
Facebook планирует вдвое увеличить число женщин в своем штате к 2024 году
Более 300 тыс. британцев подписали петицию против пластмассовых игрушек в детских наборах McDonald`s
Стинг продолжает отменять концерты в Европе из-за проблем со здоровьем
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Блэкаут в Армении произошел из-за перепада напряжения - замминистра
Глава МИД Белоруссии обсудил с представителем госдепа США белорусско-американские отношения
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля