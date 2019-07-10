ЕС прогнозирует продолжение экономического роста в 2019 и 2020 годах

Экономика Евросоюза седьмой год подряд покажет рост в 2019 году, следует из опубликованного в среду Еврокомиссией (ЕК) летнего экономического прогноза.
"Однако краткосрочные перспективы европейской экономики омрачены внешними факторами, включая напряженность в мировой торговле и значительную неопределенность политики", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе.
В результате прогноз экономического роста ВВП в еврозоне в 2019 году остается неизменным на уровне 1,2%, в то время как прогноз на 2020 год немного понижен - до 1,4% из-за ожидаемых в оставшейся части этого года более умеренных темпов (весенний прогноз: 1,5%).
Прогноз роста ВВП для ЕС в целом остается неизменным на уровне 1,4% в 2019 году и 1,6% - в 2020 году.
"Все экономики ЕС по-прежнему будут расти в этом и в следующем году, даже если устойчивый рост в Центральной и Восточной Европе контрастирует с замедлением в Германии и Италии. Устойчивость наших экономик тестируется сохраняющейся производственной слабостью, вызванной торговой напряженностью, и политической неопределенностью. Во внутреннем плане Brexit "без сделки" остается основным источником риска", - прокомментировал прогноз заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис, курирующий евро, социальный диалог, финансовую стабильность, финансовые услуги и рынки капиталов.
В свою очередь, член ЕК по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил: "Учитывая многочисленные риски на перспективу, мы должны активизировать усилия по дальнейшему повышению устойчивости нашей экономики и зоны евро в целом".
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