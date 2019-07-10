Правительство Молдавии обратится за международной помощью в расследовании кражи $1 млрд из банковской системы страны

Молдавия обратится к международным организациям и зарубежным странам за помощью в расследовании кражи миллиарда долларов из банковской системы, заявила премьер республики Майя Санду.

"Мы обсудили с миссией МВФ, в том числе и возможности объединения усилий в расследовании банковской кражи. Новое правительство Молдавии намерено обратиться к властям тех стран, в которые попали выведенные в результате кражи средства, с тем, чтобы обеспечить поддержку в расследовании", - сказала Санду в среду на совместной пресс-конференции с главой миссии МВФ Рубеном Атояном.

По ее словам, "также будут предприняты меры и на внутреннем уровне - планируется объединить усилия Службы по борьбе с отмыванием денег, Агентства по возмещению незаконного нажитого имущества, и надеюсь, Генпрокуратуры".

"Во втором отчете детективного агентства Kroll, который был опубликован на прошлой неделе, фигурируют не только украденные, но и отмытые средства (согласно отчету, три банка республики передали группе компаний Илана Шора около $2,9 млрд в качестве кредитов - ИФ), поэтому последнее слово в этом отношении должно принадлежать новому генпрокурору", - добавила премьер.

Говоря о законности процедуры, касающейся отставки нынешнего генпрокурора Эдуарда Харунжена (согласно Конституции, процедура отставки начинается с обращения к президенту Высшего совета прокуроров, а не парламента - ИФ), Санду отметила, что "изменения должны происходить исключительно на основании закона, но страна нуждается в независимой прокуратуре и это долг политиков, депутатов, президента, чтобы добиться этой цели".

Атоян, со своей стороны, выразил сожаление, что "в деле расследования банковской кражи и возвращения украденных средств наблюдается малый прогресс".

"В ходе работы миссии не затрагивался политический аспект, так как последнее слово и решение в данном направлении принадлежит правительству Молдавии. Но обсуждались идеи, каким образом можно объединить международные и национальные усилия для ускорения процесса расследования и достижения результата, в том числе по возврату части украденных денег", - сказал глава миссии МВФ.

На прошлой неделе был опубликован второй доклад компании Kroll о расследовании банковского мошенничества. В нем названы компании и часть людей, которые получили из трех молдавских банков кредиты. Часть документа посвящена группе компаний бизнесмена Илана Шора, состоящей из 77 молдавских компаний. Им было перечислено $2,9 млрд. Позже часть этих денег были проведены через то, что в отчете называется "основным механизмом отмывания" - ряд взаимосвязанных счетов в двух латвийских банках, которые "были под постоянным контролем" и позволили отмыть средства, полученными компаниями из молдавских банков.

В отчете, кроме Шора, фигурируют имена политиков и депутатов нынешнего парламента, представляющих партию "Шор": Марина Таубер, Регина Апостолова, Виорел Мелник. Среди получателей денег - бывший президент Петр Лучинский и другие известные в Молдавии люди.

В конце 2014 года из трех банков Молдавии было незаконно выведено за рубеж около $1 млрд, что составляло более 20% ВВП Молдавии. Нанесенный ущерб был компенсирован за счет резервов Национального банка, а три банка - Banca de economii, Banca sociala и Unibank - были ликвидированы. По обвинению в причастности к краже денег был осужден бывший премьер-министр Влад Филат, который в июне 2016 года получил девять лет тюрьмы.

Шор, который осуществил донос на Филата, через год был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения. Однако он был оставлен на свободе до рассмотрения дела в Апелляционной палате. За два года инстанция не начала рассмотрение дела по существу. За это время Шор создал партию ("ШОР") и стал депутатом парламента, его фракция насчитывает семь человек (из 101).

После смены власти 14 июня 2019 года Шор бежал из страны. Тогда же из Молдавии уехал бывший лидер Демпартии олигарх Влад Плахотнюк, которого в республике считают главным координатором и бенефициаром украденных денег.