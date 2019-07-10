Додон назвал хорошей новостью готовность Россельхознадзора РФ расширить список молдавских экспортеров фруктов

Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал готовность Россельхознадзора расширить список экспортеров молдавских фруктов в РФ.

"Хорошая новость для молдавских экспортеров аграрной продукции! Благодаря нашим договоренностям с руководством РФ, российская сторона делает новые шаги навстречу Республике Молдова и расширяет список экономических агентов, которые могут поставлять свою продукцию на рынок РФ", - написал Додон в среду в фейсбуке.

Ранее Россельхознадзор обратился к национальному агентству по безопасности пищевой промышленности (НАБПП) Молдавии с просьбой представить дополнительный список экспортеров молдавской продукции, имеющих тарифные коды 0808 и 0809. Речь идет о яблоках, груше и айве, а также абрикосах, вишне, черешне, персиках, сливе и терне. Об этом сообщил сайт НАБПП.

Список должен быть представлен российской стороне до 15 июля. Среди условий - наличие производственной инфраструктуры и логистики для доставки собственной продукции, а также исключение посредников.

"НАБПП намерено актуализировать обращения, поданные производителями, желающими поставлять свою продукцию на рынки РФ. Кроме того, инспекторы Агентства проверят в территориях соответствие экономических агентов выдвинутым условиям", - говорится в сообщении.

В конце июня руководство России приняло решение продлить на полгода беспошлинный режим поставок в РФ для пяти категорий молдавской сельхозпродукции.