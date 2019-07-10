Члены грузинской оппозиционной парламентской фракции "Альянс патриотов" в ближайшие дни приезжают в Москву, сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников.

"Приезжают 15-го (июля)", - сказал он "Интерфаксу".

Калашников отметил, что представители "Альянса патриотов" "приезжают к нему как председателю комитета Госдумы".

"Будут проводиться встречи в рамках комитета", - сказал парламентарий.

На вопрос, будут ли обсуждаться вопросы снятия напряженности в отношениях между РФ и Грузией, Калашников ответил: "Будем обсуждать все".

Ранее в среду лидер грузинской оппозиционной партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили сообщила о планах вскоре посетить Москву.

"Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву", - написала она на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, на прошлых встречах членов фракции с российскими коллегами в Москве обсуждались различные пути улучшения грузино-российских отношений, включая вопрос отмены визового режима с Грузией, однако "провокаторы оттолкнули страну назад, и это происходит не впервые".

Она выразила уверенность, что данный визит принесет "добро" стране.

Российско-грузинские отношения обострились в конце июня. 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Реакция российской стороны была крайне негативной. Президент РФ 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Ситуация в двусторонних отношениях особенно обострилась после скандальных высказываний в минувшее воскресенье телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния с оскорблениями в адрес руководства России. По горячим следам поступок Габуния осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотревшие в нем провокацию.

В минувший вторник Госдума РФ приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять специальные экономические меры к Грузии.

Президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что стало осложнять наши отношения", - сказал глава государства журналистам.