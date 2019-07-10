ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях

Исполнительная власть Гянджи направит 316,8 тыс. манатов на работы по установке отопительных систем в дошкольных образовательных учреждениях.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, соответствующий контракт заключен с ООО «Tikinti temir RR».

А.Мамедов