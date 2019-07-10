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10.07.2019 14:10

ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях

Исполнительная власть Гянджи направит 316,8 тыс. манатов на работы по установке отопительных систем в дошкольных образовательных учреждениях.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, соответствующий контракт заключен с ООО «Tikinti temir RR».

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЯНДЖА, ОТОПЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]