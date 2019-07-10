Около 10 сторонников экс-президента Армении Кочаряна задержаны на акции протеста в Ереване

Порядка десяти человек доставлены в полицию с акции протеста сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна в среду.

"Участники акции доставлены в полицию из-за неподчинения законным требованиям представителя власти. В полицию доставлены 6-10 человек, их число уточняется", - сказали "Интерфаксу" в полиции Армении.

Сторонники Кочаряна пытались провести манифестацию с требованием освобождения экс-президента Армении из-под стражи у здания правительства, где проходил брифинг премьера республики Никола Пашиняна и главы Евросовета Дональда Туска.

После этого демонстранты организовали шествие, пытаясь перекрывать проезжие части дорог.

25 июня Апелляционный суд Армении решил арестовать бывшего президента страны, обвиняемого в свержении конституционного строя, удовлетворив жалобу генеральной прокуратуры республики.

За месяц до этого, 18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

Ранее Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны и получении взятки в особо крупном размере.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.