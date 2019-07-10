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ТЭК 10.07.2019 14:27

Еврокомиссия снизила прогноз цены нефти в 2019-2020 годы

Европейская комиссия снизила прогнозы цен на нефть на ближайшие два года.

Как сообщается в ежеквартальном обзоре ЕК, ожидается, что в среднем в этом году марка Brent будет стоить $64,7 за баррель против предполагавшихся весной $69,2 за баррель. Оценка на 2020 год понижена до $61,5 за баррель с $67,8 за баррель.

Средний курс евро ожидается на уровне $1,13 как в этом, так и в следующем году, причем прогноз не менялся.

ЕК прогнозирует, что евро будет стоить 123,14 иены в 2019 году (ранее - 125,57 иены) и 121,98 иены в 2020 году (ранее - 125,73 иены). Относительно британской нацвалюты ожидается курс 0,88 фунта стерлингов за евро и 0,89 фунта за евро соответственно против предполагавшихся весной 0,86 фунта на оба года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВАЛЮТА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]