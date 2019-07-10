В Черное море идут корабли противоминной группы НАТО

В Черное море направляются корабли 2-й постоянной противоминной группы НАТО, сообщило в среду командование группы.

"2-я постоянная противоминная группа НАТО идет в Черное море для отработки взаимодействия сил и проведения учений", - говорится в сообщении.

В состав группы входят французский минный тральщик Orion и итальянский танкер снабжения Vesuvio. В настоящее время корабли подходят к проливу Дарданеллы.

Как сообщалось, в конце июня - начале июля в акваторию Черного моря вошли эсминец ВМС США Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, эсминец британского Королевского ВМФ Duncan, французский фрегат Courbet, а также входящие в состав 2-й постоянной военно-морской группы НАТО канадский фрегат Toronto и турецкий фрегат Turgutreis.

В акватории Черного моря также находится большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome, который используется для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции (DRM).

Корабли принимают участие в натовских военно-морских учениях Sea Breeze, которые продлятся до 12 июля. В них задействованы 32 корабля, 24 самолета и вертолета, 3 тыс. военнослужащих стран-членов НАТО - США, Великобритании, Франции, Канады, Италии, Турции, Болгарии, Румынии, Норвегии, Польши, Дании, Греции, Латвии, Литвы и Эстонии, а также их союзников - Украины, Грузии, Молдавии и Швеции.

Как ранее сообщали российские военные, они отслеживают действия натовских кораблей, зашедших в Черное море. В частности, непосредственное наблюдение за действиями ракетного эсминца ВМС США Carney осуществлял сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".

Кроме того, в национальном центре управления обороной РФ на минувшей неделе сообщали, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями эсминца Королевских ВМФ Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады "Торонто", зашедших 2 июля в акваторию Черного моря. По его данным, непосредственный контроль за кораблями НАТО осуществлял малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

При этом в назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион", а также ведется радиоэлектронное сопровождение, добавили в центре.