Facebook планирует вдвое увеличить число женщин в своем штате к 2024 году

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, поставила цель вдвое увеличить количество женщин в своем штате по всему миру, а также афроамериканцев и испанцев в США в течение следующих пяти лет.
"Мы представляем себе компанию, штат которой спустя пять лет будет как минимум на 50% состоять из женщин, афроамериканцев, испанцев, коренных американцев, жителей островов Тихого океана, представителей двух и более этнических групп, людей с ограниченными возможностями и ветеранов", - говорится в сообщении Facebook.
"Чтобы этого достичь, мы собираемся вдвое увеличить количество женщин в глобальном штате, а также количество афроамериканцев и испанцев в США", - отмечается в сообщении.
В ежегодном докладе Facebook о гендерном и этническом разнообразии говорится, что на текущий момент женщины составляют 36,9% от общего числа сотрудников компании, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 36,3%, а в 2014-м году - 31%.
При этом количество женщин, занимающих руководящие посты, увеличилось до 32,6% по сравнению с 30% в прошлом году.
Доля афроамериканцев и испанцев в штате Facebook выросла до 3,8% и 5,2% соответственно по сравнению с 3,5% и 4,9% соответственно годом ранее.
Глава российского Генштаба Герасимов обсудил с азербайджанским коллегой вопросы безопасности и ВТС
Иашвили назначен генеральным консулом Грузии в Азербайджан
Цены на нефть растут, Brent торгуется около $65,6 за баррель
Азербайджан в июне сократил добычу нефти до 768 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго
Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии составила 771 тыс. б/с при договоренностях в рамках ОПЕК+ на уровне 776 тыс. б/с – Минэнерго
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Блэкаут в Армении произошел из-за перепада напряжения - замминистра
Глава МИД Белоруссии обсудил с представителем госдепа США белорусско-американские отношения
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля