Facebook планирует вдвое увеличить число женщин в своем штате к 2024 году

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, поставила цель вдвое увеличить количество женщин в своем штате по всему миру, а также афроамериканцев и испанцев в США в течение следующих пяти лет.

"Мы представляем себе компанию, штат которой спустя пять лет будет как минимум на 50% состоять из женщин, афроамериканцев, испанцев, коренных американцев, жителей островов Тихого океана, представителей двух и более этнических групп, людей с ограниченными возможностями и ветеранов", - говорится в сообщении Facebook.

"Чтобы этого достичь, мы собираемся вдвое увеличить количество женщин в глобальном штате, а также количество афроамериканцев и испанцев в США", - отмечается в сообщении.

В ежегодном докладе Facebook о гендерном и этническом разнообразии говорится, что на текущий момент женщины составляют 36,9% от общего числа сотрудников компании, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 36,3%, а в 2014-м году - 31%.

При этом количество женщин, занимающих руководящие посты, увеличилось до 32,6% по сравнению с 30% в прошлом году.

Доля афроамериканцев и испанцев в штате Facebook выросла до 3,8% и 5,2% соответственно по сравнению с 3,5% и 4,9% соответственно годом ранее.