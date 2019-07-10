Белоруссия намерена выйти к морю через порты Латвии

Белоруссия планирует наращивать перевозки грузов через латвийские порты, сообщил глава белорусской дипмиссии в Риге Василий Маркович.

"Вот над этим направлением (беспрепятственным выходом Беларуси к морю) мы и работаем. Уже сейчас 7% загрузки Рижского порта происходит за счет наших грузов", - сказал Маркович в интервью журналу "Открытый город".

"За март-апрель в Латвии побывало столько делегаций из Беларуси, сколько не было, наверное, за 5 предыдущих лет. Это руководители министерств, ведомств, государственных концернов, которые заинтересованы в работе с латвийской стороной. Они посещали Вентспилс, Рижский порт, региональные предприятия", - добавил посол.

Он уточнил, что речь идет о проектах, связанных с интересами Белорусской калийной компании, Белорусской нефтяной компании, с планами китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", нового целлюлозного комбината.

"У нас через полтора года запускаются два новых калийных рудника. Это два миллиона тонн калийки! Куда она пойдет? Уже сейчас надо начинать над этим работать", - заметил Маркович.

По мнению посла, литовские порты не смогут принять такое количество грузов, поскольку их возможности ограничены. "А у вас (Латвии - ИФ) эти возможности есть", - считает он.

При этом Маркович также обратил внимание, что при выборе портов для транспортировки грузов белорусская сторона учитывает и вопрос тарифов. "Специалисты сейчас согласовывают, решают, какими они будут, потому что наша заинтересованность от этого тоже зависит", - сказал посол.

"Если сравнивать порты Литвы и Латвии, то первые нам, конечно, ближе территориально. Но логистические преимущества, о которых говорят литовские партнеры, не так очевидны - если подойти комплексно и учитывать все составляющие, условия латвийской стороны могут быть очень и очень привлекательны", - добавил Маркович.