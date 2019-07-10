Азербайджан занял 141 место в рейтинги скорости интернета, хотя скорость интернета несколько возросла

Азербайджан занял 141-ое место среди 207 стран в рейтинге скорости интернета Worldwide broadband speed league 2019 года.

Согласно рейтингу скорость интернета в стране составляет 3,1 Мбит/с.

По сравнению с прошлым годом Азербайджан потерял в рейтинге 6 позиций. В прошлом году страна заняла 135-ое место среди 200 стран. При этом скорость интернета по сравнению с прошлым годом выросла на 0,58 Мбит/с (23,25%).

Лидером рейтинга в этом году стал Тайвань. Скорость сети на островном государстве составляет 85 Мбит/с. На втором месте оказался Сингапур. Тройку замыкает нормандский остров Джерси со скоростью интернета 67,5 Мбит/с.

Россия заняла 54-е место с 14,9 Мбит/с, Беларусь оказалась на 57-м месте, Украина – на 81-м, Грузия – на 88-м. Армения заняла в списке 110-ю позицию, Казахстан – 113-ю, Кыргызстан расположился на 155-м месте.

А.Мамедов