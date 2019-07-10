Азербайджан занял 141 место в рейтинги скорости интернета, хотя скорость интернета несколько возросла

Азербайджан занял 141-ое место среди 207 стран в рейтинге скорости интернета Worldwide broadband speed league 2019 года.
Согласно рейтингу скорость интернета в стране составляет 3,1 Мбит/с.
По сравнению с прошлым годом Азербайджан потерял в рейтинге 6 позиций. В прошлом году страна заняла 135-ое место среди 200 стран. При этом скорость интернета по сравнению с прошлым годом выросла на 0,58 Мбит/с (23,25%).
Лидером рейтинга в этом году стал Тайвань. Скорость сети на островном государстве составляет 85 Мбит/с. На втором месте оказался Сингапур. Тройку замыкает нормандский остров Джерси со скоростью интернета 67,5 Мбит/с.
Россия заняла 54-е место с 14,9 Мбит/с, Беларусь оказалась на 57-м месте, Украина – на 81-м, Грузия – на 88-м. Армения заняла в списке 110-ю позицию, Казахстан – 113-ю, Кыргызстан расположился на 155-м месте.
А.Мамедов
Глава российского Генштаба Герасимов обсудил с азербайджанским коллегой вопросы безопасности и ВТС
Иашвили назначен генеральным консулом Грузии в Азербайджан
Facebook планирует вдвое увеличить число женщин в своем штате к 2024 году
Более 300 тыс. британцев подписали петицию против пластмассовых игрушек в детских наборах McDonald`s
Стинг продолжает отменять концерты в Европе из-за проблем со здоровьем
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Блэкаут в Армении произошел из-за перепада напряжения - замминистра
Глава МИД Белоруссии обсудил с представителем госдепа США белорусско-американские отношения
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля