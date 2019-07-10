В Ереване 12 тыс. пассажиров метро были эвакуированы из-за блэкаута

Работа ереванского метрополитена прекращена из-за аварии в энергосистеме Армении, эвакуированы 12 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе метро армянской столицы.

"Работа прекращена. Эвакуировано около 12 тыс. пассажиров. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

"До решения всех проблем с электроэнергией работа метрополитена будет приостановлена", - отметил собеседник агентства.

Об аварии в энергосистеме Армении ранее в среду сообщил вице-премьер республики Тигран Авинян.

"Авария в энергетической системе Армении. Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей территории Армении возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы, чтобы решить проблему до 19:00 ", - написал Авинян на своей странице в "Фейсбуке".