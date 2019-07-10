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Дальнее зарубежье 10.07.2019 15:02

Меркель в третий раз за последние недели охватила дрожь на публичном мероприятии

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии, сообщают европейские СМИ.

Инцидент произошел в среду в Берлине во время ее встречи с премьером Финляндии Антти Ринне. Позже в среду у них запланирована совместная пресс-конференция.

На видеозаписи видно, как она в небесно-голубом пиджаке стоит рядом с Ринне. Затем внезапно ее начинает трясти.

Отмечается, что подобный приступ произошел с Меркель в третий раз за последние несколько недель. Однако в этот раз он, видимо, был менее очевидным и быстро прошел.

В июне произошло два инцидента, когда во время официального мероприятия канцлер ФРГ чувствовала недомогание - ее била крупная дрожь. В частности, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц заверила, что у канцлера Ангелы Меркель со здоровьем все в порядке.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]