Меркель в третий раз за последние недели охватила дрожь на публичном мероприятии

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии, сообщают европейские СМИ.

Инцидент произошел в среду в Берлине во время ее встречи с премьером Финляндии Антти Ринне. Позже в среду у них запланирована совместная пресс-конференция.

На видеозаписи видно, как она в небесно-голубом пиджаке стоит рядом с Ринне. Затем внезапно ее начинает трясти.

Отмечается, что подобный приступ произошел с Меркель в третий раз за последние несколько недель. Однако в этот раз он, видимо, был менее очевидным и быстро прошел.

В июне произошло два инцидента, когда во время официального мероприятия канцлер ФРГ чувствовала недомогание - ее била крупная дрожь. В частности, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц заверила, что у канцлера Ангелы Меркель со здоровьем все в порядке.