Россельхознадзор не пустил в Россию из Азербайджана около 119 тонн томатов, черешни и клубники

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан запретило ввоз в Россию 118,22 тонны различной сельхозпродукции из Азербайджана.

«На дагестанском участке госграницы, на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр», с начала июля специалистами Управления были обнаружены продукты, зараженные карантинными объектами. В частности, из Азербайджана к ввозу было запрещено 32,3 тонн томатов, 53,4 тонн черешни, 19,92 тонн гороха сушенного и 13 тонн клубники», -отмечается в сообщении ведомства.

По данным управления, также был запрещен ввоз в Россию 16,37 тонн свежего перца и 9,05 тонн салата латука из Ирана и 8 тонн нектарина из Грузии.

«Наличие (на вышеуказанной продукции –ИФ) карантинных объектов– томатной моли, восточной плодожорки, амброзии полыннолистной и других - подтвердили в Дагестанском филиале лаборатории ФГБУ «ВНИИКР». В соответствии с требованиями карантинного законодательства грузы возвращены обратно в страны – экспортеры, виновные лица привлечены к административной ответственности», - подчеркивается в сообщении.

Основной кормовой культурой для южноамериканской томатной моли являются томаты. Также она поражает картофель, баклажан, табак сизый и другие растения. Потери урожая могут достигать от 50 до 100 %. Основной путь распространения вредителя - завоз с плодами и сеянцами томатов. Повреждённые плоды не пригодны к продаже и потреблению.

Восточная плодожорка– опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая.

«В соответствии с требованиями карантинного законодательства грузы были возвращены обратно в страны – экспортеры, виновные лица привлечены к административной ответственности», - отмечается в сообщении.

Н.Аббасова