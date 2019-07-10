Рухани посоветовал МАГАТЭ беспокоиться из-за политики США, а не Ирана

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует беспокоиться из-за политики США, а не из-за иранской ядерной программы, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на президента Ирана Хасана Рухани.
"Им не следует волноваться из-за Ирана. Беспокойство у них должны вызывать США, растоптавшие СВПД и подорвавшие все международные обязательства", - заявил Рухани.
Созыв в среду встречи Совета управляющих МАГАТЭ Соединенными Штатами - это "история, которая вызывает смех", заявил Рухани, напомнив, что США год назад вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Рухани отметил, что Иран постепенно принимает меры по сокращению обязательств в рамках СВПД, так как хочет предоставить "достаточно времени для защиты СВПД до тех пор, пока это возможно".
Для того, чтобы Иран начал диалог с США необходимо, чтобы США отказались от санкций и вернулись к СВПД, добавил Рухани.
В среду должна состоится внеочередная встреча Совета управляющих МАГАТЭ. На ней будут обсуждаться последние данные организации по иранской ядерной программе. Встреча созывается по запросу Вашингтона.
На прошлой неделе Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.
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