Посол Великобритании в США уходит в отставку после скандала с критикой Трампа

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок принял решение уйти в отставку, сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Текущая ситуация лишает меня возможности исполнять свою роль таким образом, как я хотел бы", - говорится в заявлении посла, поступившем в агентство.

Такое решение Даррок принял на фоне скандала с утечкой документов, в которых он нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.

Как ранее сообщало издание The Daily Mail, в секретных телеграммах и брифингах британский посол предупреждал правительство Великобритании о том, что "карьера Трампа может закончиться позором", и описывал конфликты в Белом доме как "бои на ножах".

Источник в правительстве Великобритании подтвердил американскому телеканалу CNN, что данные, описанные The Daily Mail, охватывают период с 2017 года по сей день, и являются подлинными.

Трамп после публикации заявил, что его администрация отныне не желает взаимодействовать с Кимом Дарроком, назвав его "очень глупым парнем". Также Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за то, что она выбрала "собственный глупый путь" в переговорах по Brexit, хотя Трамп давал ей советы по тому, как решить вопрос с Брюсселем.

После реакции Трампа на публикации The Daily Mail, глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что союзникам следует относиться друг к другу с уважением, и заметил, что, если он станет премьером Британии, то Даррок сохранит свой пост.