Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0266 GBR   2.1174 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.83 0.17 Brent 64.16 0.05

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.07.2019 15:11

Азербайджан в июне сократил добычу нефти до 768 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в июне 2019 года составил 768 тыс. баррелей против 776 тыс. б/с в мае текущего года, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.

"Ежесуточный объем добычи нефти в июне в Азербайджане составил 768 тыс. баррелей, из которых 695 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 73 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.

В рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

«Тем самым, Азербайджан полностью выполняет обязательства в рамках договоренностей ОПЕК+», - отмечает Минэнерго.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК+, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]