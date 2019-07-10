Азербайджан в июне сократил добычу нефти до 768 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в июне 2019 года составил 768 тыс. баррелей против 776 тыс. б/с в мае текущего года, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.

"Ежесуточный объем добычи нефти в июне в Азербайджане составил 768 тыс. баррелей, из которых 695 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 73 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.

В рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

«Тем самым, Азербайджан полностью выполняет обязательства в рамках договоренностей ОПЕК+», - отмечает Минэнерго.

Н.Аббасова