Азербайджан в июне сократил добычу нефти до 768 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в июне 2019 года составил 768 тыс. баррелей против 776 тыс. б/с в мае текущего года, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.
"Ежесуточный объем добычи нефти в июне в Азербайджане составил 768 тыс. баррелей, из которых 695 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 73 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.
В рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.
«Тем самым, Азербайджан полностью выполняет обязательства в рамках договоренностей ОПЕК+», - отмечает Минэнерго.
Н.Аббасова
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