Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии составила 771 тыс. б/с при договоренностях в рамках ОПЕК+ на уровне 776 тыс. б/с – Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в январе-июне 2019 года составила 771 тыс. б/с, отмечается в сообщении Минэнерго Азербайджана.
«Согласно договоренностям в рамках ОПЕК+ Азербайджан обязался сократить добычу нефти на 20 тыс. б/с – до 776 тыс. б/с. Фактическая добыча нефти в Азербайджане в первом полугодии 2019 года составила 771 тыс. б/с», - отмечается в сообщении Минэнерго.
В 2018 году среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане составил 792,6 тыс. баррелей.
Соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года и рассчитано до конца июня 2019 года. В июле в Вене 24 страны ОПЕК+ приняли решение о продлении сделки на 9 месяцев – до конца марта 2020 года.
Н.Аббасова
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