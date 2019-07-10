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ТЭК 10.07.2019 15:09

Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии составила 771 тыс. б/с при договоренностях в рамках ОПЕК+ на уровне 776 тыс. б/с – Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в январе-июне 2019 года составила 771 тыс. б/с, отмечается в сообщении Минэнерго Азербайджана.

«Согласно договоренностям в рамках ОПЕК+ Азербайджан обязался сократить добычу нефти на 20 тыс. б/с – до 776 тыс. б/с. Фактическая добыча нефти в Азербайджане в первом полугодии 2019 года составила 771 тыс. б/с», - отмечается в сообщении Минэнерго.

В 2018 году среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане составил 792,6 тыс. баррелей.

Соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года и рассчитано до конца июня 2019 года. В июле в Вене 24 страны ОПЕК+ приняли решение о продлении сделки на 9 месяцев – до конца марта 2020 года.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ОПЕК+


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]