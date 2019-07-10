Иашвили назначен генеральным консулом Грузии в Азербайджан

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял в среду в нового генерального консула Грузии в Баку Николоза Иашвили, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Иашвили представил Мирзазаде консульский патент о назначении генеральным консулом в Азербайджане», - говорится в сообщении.

В ходе встречи, собеседники провели обмен мнениями по текущему состоянию стратегических отношений Азербайджан-Грузия.

Мирзазаде пожелал Иашвили успехов в деятельности.

Ф.Исазаде