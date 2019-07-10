Грабители во Франции напали на инкассаторский фургон

Инкассаторский фургон подвергся нападению грабителей в среду во Франции близ Лиона, сообщил сайт газеты "Фигаро".

Нападение произошло на автомагистрали A43. По данным полиции, грабители на трех автомобилях блокировали фургон и ранили инкассаторов, после чего они захватили деньги и покинули место преступления.

Ни размеры добычи преступников, ни точное число пострадавших и серьезность полученных ими ранений пока неизвестны, отмечает издание.