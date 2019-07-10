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Дальнее зарубежье 10.07.2019 15:26

Грабители во Франции напали на инкассаторский фургон

Инкассаторский фургон подвергся нападению грабителей в среду во Франции близ Лиона, сообщил сайт газеты "Фигаро".

Нападение произошло на автомагистрали A43. По данным полиции, грабители на трех автомобилях блокировали фургон и ранили инкассаторов, после чего они захватили деньги и покинули место преступления.

Ни размеры добычи преступников, ни точное число пострадавших и серьезность полученных ими ранений пока неизвестны, отмечает издание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ОГРАБЛЕНИЕ, ИНКАССАТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]