Блэкаут в Армении произошел из-за перепада напряжения - замминистра

Сбой в системе электроснабжения Армении произошел из-за перепада напряжения, заявил "Интерфаксу" заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян.

"Произошёл перепад напряжения. Сейчас проводятся работы для выяснения причин и выяснения очага проблемы. В настоящее время обеспечена стабильность системы. Ведётся работа для восстановления энергоснабжения", - сказал Варданян.

Об аварии в энергосистеме Армении ранее в среду сообщил вице-премьер республики Тигран Авинян.

"Авария в энергетической системе Армении. Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей территории Армении возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы, чтобы решить проблему до 19:00 (18:00 мск)", - написал Авинян на своей странице в "Фейсбуке".