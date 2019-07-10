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Регион 10.07.2019 15:27

Блэкаут в Армении произошел из-за перепада напряжения - замминистра

Сбой в системе электроснабжения Армении произошел из-за перепада напряжения, заявил "Интерфаксу" заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян.

"Произошёл перепад напряжения. Сейчас проводятся работы для выяснения причин и выяснения очага проблемы. В настоящее время обеспечена стабильность системы. Ведётся работа для восстановления энергоснабжения", - сказал Варданян.

Об аварии в энергосистеме Армении ранее в среду сообщил вице-премьер республики Тигран Авинян.

"Авария в энергетической системе Армении. Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей территории Армении возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы, чтобы решить проблему до 19:00 (18:00 мск)", - написал Авинян на своей странице в "Фейсбуке".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, АВАРИЯ, ПРИЧИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]