Глава российского Генштаба Герасимов обсудил с азербайджанским коллегой вопросы безопасности и ВТС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял начальника генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, который также провел переговоры со своим азербайджанским коллегой, сообщает Минобороны РФ.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Наджмеддином Садыковым", - говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.
В министерстве отметили, что стороны подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.
Герасимов находится в Баку, где проведет переговоры с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, напомнили в ведомстве.
Уолтерс занял пост главкома 3 мая. 3 июня состоялся его телефонный разговор с Герасимовым. Минобороны России сообщило по его итогам, что стороны договорились продолжить контакты.
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