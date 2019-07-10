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ТЭК 10.07.2019 15:31

Цены на нефть растут, Brent торгуется около $65,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок существенно повышаются в среду на данных о снижении запасов сырья в США, которые усиливают опасения за перспективы предложения в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке.

При этом внимание рынка сосредоточено на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 подорожали на $1,48 (на 2,31%) - до $65,64 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $1,42 (на 2,46%) - до $59,25 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 8,13 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 257 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении запасов топлива позднее в среду. Аналитики IHS Markit ожидают снижения резервов нефти на 2,1 млн баррелей, бензина - на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Если данные Минэнерго подтвердят ожидания экспертов и API, это будет означать сокращение запасов нефти по итогам четвертой недели подряд.

Аналитики говорят, что снижение запасов сырья в США, наряду с воинственными заявлениями Ирана, создает условия для возвращения на рынок нефтяных "быков".

Президент Ирана Хасан Рухани, чьи слова приводит в среду агентство Associated Press, пригрозил Великобритании неприятными последствиями за задержание танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара. "Вы стали инициатором небезопасной ситуации, и вы поймете ее последствия", - заявил Рухани, не уточняя, о каких последствиям может идти речь. Само задержание судна Рухани, выступая на встрече кабинета министров, охарактеризовал как "подлое и несправедливое".

Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали на прошлой неделе танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Европейская комиссия в среду ухудшила прогнозы цен на нефть на ближайшие два года. Ожидается, что в среднем в этом году марка Brent будет стоить $64,7 за баррель против предполагавшихся весной $69,2 за баррель, говорится в ежеквартальном обзоре ЕК. Оценка на 2020 год понижена до $61,5 за баррель с $67,8 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]