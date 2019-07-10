Путин обещает госпомощь компаниям для развития высокотехнологичных направлений

Государство окажет помощь компаниям, действующим в высокотехнологичных отраслях промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Государство окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь и поддержку для высокотехнологичных направлений", - сказал он в среду на церемонии подписания соглашений о намерениях между правительством и организациями с государственным участием с целью развития отдельных высокотехнологичных направлений.
Путин пояснил, что речь идет как о финансовых и налоговых инструментах, так и о создании комфортной регуляторной среды, включая гибкие экспериментальные правовые режимы.
"Мы ожидаем от наших компаний настоящего технологического, кадрового, финансового лидерства", - добавил президент.
Путин сослался на мировой опыт, который свидетельствует о том, что до 80% успешных исследований и разработок обеспечивается корпоративным сектором.
Он подчеркнул, что глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас.
"Наша задача, не теряя времени, сделать все, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках", - добавил Путин.
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