В Москве проходит встреча премьеров России и Узбекистана

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что был впечатлен системой управления процессами, которая внедрена в Московской области с использованием современных информационных технологий.

"Мы с вами стали часто встречаться и это хорошо. Это отражает динамику отношений между Россией и Узбекистаном, это отражает курс на более плотное экономическое сотрудничество, политическое взаимодействие", - сказал Медведев на встрече с Ариповым.

Такой курс, напомнил российский премьер, был предложен президентами двух стран и выразился в решениях правительства.

Медведев вспомнил о своей недавней поездке в Ташкент, заметив, что она была полезной и интересной.

"Мы с вами договорились, что Вы приедете в Москву для того, чтобы посмотреть на некоторые современные технологии, в том числе, которые используются в нашей стране, и которые, на мой взгляд, все-таки приносят пользу, в частности, по управлению регионами, по оцифровке тех или иных процессов, которыми государство занимается", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что это хороший повод для того, чтобы встретиться и обсудить текущее состояние дел.

"Пользуясь этой возможностью, просил бы передать от президента нашей страны и от меня привет и наилучшие пожелания президенту дружественного Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. Надеюсь, Ваша краткая поездка будет полезной", - сказал российский премьер.

Премьер-министр Узбекистана поделился с российским премьером впечатлениями, которые у него остались после посещения Московской области.

"То, что сегодня мы увидели, что сделано в Московской области, с применением современных информационных технологий, система управления всеми процессами такого большого региона, как Московская область, конечно же, впечатляет", - сказал Арипов.

Он заметил, что является по образованию специалистом этого направления.

"Мы знаем, почему и позвали", - заметил с улыбкой Медведев.

Премьер-министр Узбекистана заметил, что видел много современных технологий, но добавил: "То, что я сегодня увидел в Московской области, это, конечно же, меня, честно, очень впечатлило. И я уже очень для себя много различных планов, пока ехал к вам, начал строить", - сказал Арипов.

Премьер-министр Узбекистана выразил благодарность Федеральной налоговой службе России и премьеру РФ за помощь, которая оказывается республике в налоговом администрировании, а также во внедрении системы маркировок.

По его словам, узбекская сторона чувствует внимание российского премьера, который является соруководителем совместной комиссии.

"Честно говоря, никогда представители различных органов власти Узбекистана, которые работают с коллегами из Российской Федерации, такого понимания и такой поддержки не чувствовали. За это мы вам очень благодарны", - сказал Арипов.

Он подчеркнул, что в ходе прошедшего недавно первого заседания совместной комиссии России и Узбекистана на уровне глав правительств были обсуждены все направления сотрудничества. "А наше сотрудничество на сегодняшний день открыло новую страницу, получило новый импульс, благодаря открытым доверительным отношениям наших глав государств", - сказал премьер Узбекистана.

Пользуясь случаем, он также передал слова приветствия от президента Узбекистана президенту России и премьер-министру РФ.

В переговорах Медведева и Арипова с российской стороны участвовали глава Минкомсвязи Константин Носков, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и директор департамента международного сотрудничества правительства РФ Эльмир Тагиров.

Премьер-министра Узбекистана сопровождали министр экономики и промышленности Ботир Ходжаев, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков, посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, первый замминистра энергетики Журабек Мирзамахмудов.