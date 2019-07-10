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ТЭК 10.07.2019 15:35

Литве и Латвии предложили покупать энергию с БелАЭС

Белоруссия предлагает Литве и Латвии покупать электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС, сообщил в среду глава белорусской дипмиссии в Риге Василий Маркович.

"Вы же знаете, Литва сама планировала построить атомную станцию, просто мы опередили. Хотя Игналинская АЭС была в 12 км от границы с Беларусью, где находится наш курорт, национальный парк "Браславские озера". Тем не менее, мы охотно покупали их электроэнергию и не устраивали никаких протестов. То же самое мы сейчас предлагаем Литве и Латвии: коллеги, давайте будем пользоваться вместе нашей дешевой электроэнергией", - сказал Маркович в интервью журналу "Открытый город".

Посол отметил, что Минск "естественно, задевает, с каким негативом литовская сторона относится к строительству атомной станции".

"Хотя мы прошли стресс-тесты, причем на добровольной основе, в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ и по стандартам Европейского союза. Стресс-тесты подтвердили надежность строящейся атомной станции", - добавил дипломат.

"Мы строим АЭС по новейшим технологиям, под надзором МАГАТЭ. Мы сами пережили чернобыльскую катастрофу, и подозревать нас в том, что мы себя ставим под удар... Предлагаем: коллеги, давайте разговаривать, дискутировать, мы открыты. Но пока этого не получается", - сказал Маркович.

"С Латвией, кстати, мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты", - подчеркнул посол.

Белоруссию ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Литовские власти утверждают, что БелАЭС строится с нарушением требований безопасности. Беларусь эти обвинения не признает.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ЛИТВА, ЛАТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]