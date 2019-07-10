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СНГ 10.07.2019 17:17

Президент Молдавии заявляет о полной перезагрузке отношений с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что за месяц после смены власти в стране произошла полная перезагрузка молдавско-российских отношений, увеличен взаимный интерес в бизнес-сфере.

"За прошедший месяц произошла полная перезагрузка двусторонних молдавско-российских отношений, Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству возобновила полноценную работу, а российский бизнес демонстрирует огромный интерес к Молдавии", - написал Додон в среду на своей странице в фейсбуке.

В этой связи он отметил, что провел рабочее заседание с президентскими советниками на тему подготовки и проведения Второго молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 20-21 сентября 2019 года.

"Программа предусматривает две основные тематические секции: сотрудничество бизнес-сообществ двух стран и кооперация между Молдавией и РФ. Уже десятки регионов России подписали соглашения о сотрудничестве с районными и городскими администрациями нашей страны", - сообщил Додон.

Также он считает, что планируемый Форум станет хорошей площадкой для дальнейшего сближения регионов и деловых кругов Молдавии и России, напомнив, что "первый экономический форум с большим успехом прошел в сентябре 2018 года в Кишиневе".

"В нем приняли участие более 700 представителей бизнес-кругов двух стран. Было подписано семь соглашений о прямых иностранных инвестициях в молдавскую экономику на сумму несколько десятков миллионов долларов США", - добавилДодон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРЕЗАГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]