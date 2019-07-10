Доходы Грузии от туризма в первом полугодии выросли на 7%, составив $1,5 млрд

Доходы Грузии от международного туризма за январь-июнь 2019 года составили $1,5 млрд, на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщила в среду Национальная администрация туризма.

По информации ведомства, в июне доход от иностранных туристов достиг $340 млн - на 4,5% больше показателя июня 2018 года.

В первом полугодии 2019 года Грузию посетили почти 3,9 млн иностранцев, на 8,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 2,1 млн человек (рост на 10%), остальные были визитерами другой категории или побывали в республике транзитом.

Число посетивших республику граждан России увеличилось по сравнению с январем-июнем 2018 года на 31,2% - до 691,6 тыс. человек, в том числе, в июне 152,2 тыс. человек (рост на 30,8%).

Ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов. Однако этот прогноз оказался под вопросом после того, как власти РФ приняли решение о прекращении с 8 июля прямого авиасообщения с Грузией и ограничении поездок российских туристов в Грузию.

Это произошло после беспорядков 20 июня в Тбилиси, вызванных приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Демонстранты с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2018 году посетило рекордное количество иностранцев - почти 8,7 млн человек, на 1,1 млн или 14,9% больше, чем в 2017 году. В том числе, число граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% - до 1,4 млн человек.

Доходы Грузии от международного туризма в 2018 году выросли по сравнению с предыдущим годом на $518 млн, или на 19,1%, до $3,2 млрд (7,6% ВВП Грузии).