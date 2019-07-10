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Макроэкономика 10.07.2019 15:40

Рост сектора АПК в Азербайджане достиг рекордных 13% - Алиев

Рост ненефтяного ВВП Азербайджана в I-ом полугодии превысил 3%, темпы роста АПК составили рекордные около 13%, заявил президент Ильхам Алиев.

«В настоящее время мы работаем над диверсификацией экономики, так как это наш основной приоритет. Наша основная цель сегодня – снизить зависимость от нефтегазового сектора. Поэтому мы все делаем для диверсификации экономики. Это непросто, но я думаю, что мы достигли в этом направлении хороших результатов», - сказал Алиев в среду в Баку на встрече с делегацией Организации "Движение предприятий Франции" (MEDEF).

Президент отметил, что в текущем году рост ненефтяного сектора превысил 3%, сектора АПК – приблизительно 13%, ненефтяная промышленность выросла на 15%.

Алиев подчеркнул, что это третья его встреча с представителями MEDEF. «Сегодня в нашей стране находятся представители 40 компаний (членов MEDEF – ИФ). Это очень хороший показатель нашего партнерства, показатель интереса к деятельности в Азербайджане. Представители многих компаний, присутствующих на встрече, сегодня уже участвуют в различных проектах в Азербайджане», - добавил президент.

В свою очередь, президент Бизнес совета MEDEF Жофруа Ру де Безио отметил, что французское бизнес-сообщество заинтересовано в сотрудничестве с Азербайджаном. «Это мой первый визит за пределы Европейского Союза. В качестве первой страны я выбрал Азербайджан. Это свидетельствует о заинтересованности французского бизнес-сообщества в стране», - сказал Безио.

Он отметил, что в возглавляемой им делегации представлены французские компании, действующие банковской сфере, строительстве, энергетики, а также компании, занимающиеся вопросами окружающей среды, организацией мероприятий и новых технологий.

«Для нас очень важно поддержать эти компании и уверить их в том, что Азербайджан обладает большим потенциалом»,- отметил Безио.

В свою очередь, руководитель международной группы MEDEF Франция-Азербайджан, заместитель генерального директора группы SUEZ Мари-Анж Добон отметила готовность SUEZ оказывать поддержку в реализуемых в Азербайджане проектах в сфере окружающей среды, вносить вклад в развитие инфраструктуры в этом направлении.

В целом, на встрече обсуждались проекты сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, АПК, возобновляемой энергии, высоких технологий и др. направлениях.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИКА, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ЦЕЛИ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]