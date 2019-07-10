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Дальнее зарубежье 10.07.2019 17:49

BMW будет собирать электрическую версию Mini Cooper в Великобритании

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) представил электрическую версию автомобиля Mini Cooper SE, который будет производиться в Великобритании.

Как сообщается в пресс-релизе компании, новый автомобиль будет работать на батареях и сможет разгоняться до 93,2 миль в час (около 150 километров в час) и проезжать без подзарядки до 270 километров.

Электромобиль будет заряжаться как от стандартных розеток в домах, так и от общественных зарядных станций, говорится в сообщении компании.

Новые Mini Cooper SE будут производиться на заводе Mini в Оксфорде.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BMW, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]