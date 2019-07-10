BMW будет собирать электрическую версию Mini Cooper в Великобритании

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) представил электрическую версию автомобиля Mini Cooper SE, который будет производиться в Великобритании.

Как сообщается в пресс-релизе компании, новый автомобиль будет работать на батареях и сможет разгоняться до 93,2 миль в час (около 150 километров в час) и проезжать без подзарядки до 270 километров.

Электромобиль будет заряжаться как от стандартных розеток в домах, так и от общественных зарядных станций, говорится в сообщении компании.

Новые Mini Cooper SE будут производиться на заводе Mini в Оксфорде.