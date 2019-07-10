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ТЭК 10.07.2019 15:49

Азербайджан в I полугодии экспортировал в Украину нефти на $160 млн

Украина в I-ом полугодии 2019 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 23,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 319,698 тыс. тонн.

«В отчетный период Украина импортировала нефти на $165,235 млн, что на 27,3% меньше, чем в январе-июне 2018 года», - сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

В частности, из Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года поступило сырье на $159,99 млн (доля - 96,83%), Казахстана – на $2,596 млн (1,57%), Латвии – на $2,321 млн (1,4%), других стран – $0,327 млн (0,2%).

На экспорт Украина в январе-июне 2019 года поставила 0,103 тыс. тонн нефти и нефтяного сырья на $0,053 млн. Весь объем поставлен в Латвию в июне.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]