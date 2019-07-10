Азербайджан в I полугодии экспортировал в Украину нефти на $160 млн

Украина в I-ом полугодии 2019 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 23,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 319,698 тыс. тонн.

«В отчетный период Украина импортировала нефти на $165,235 млн, что на 27,3% меньше, чем в январе-июне 2018 года», - сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

В частности, из Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года поступило сырье на $159,99 млн (доля - 96,83%), Казахстана – на $2,596 млн (1,57%), Латвии – на $2,321 млн (1,4%), других стран – $0,327 млн (0,2%).

На экспорт Украина в январе-июне 2019 года поставила 0,103 тыс. тонн нефти и нефтяного сырья на $0,053 млн. Весь объем поставлен в Латвию в июне.





Н.Аббасова