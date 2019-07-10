Путин в четверг встретится с президентом Киргизии - Кремль

Президент РФ Владимир Путин встретится в четверг со своим киргизским коллегой, сообщила пресс-служба Кремля.
"11 июля состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым, который будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом", - говорится в сообщении.
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