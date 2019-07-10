Президент Украины вручил награды Героя ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден "Золотая звезда" с присвоением звания "Герой Украины" ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко и Валерию Беспалову.

Звание "Герой Украины" посмертно присвоено ликвидатору аварии на ЧАЭС Борису Баранову. Орден "Золотая звезда" получил его сын Александр.

Как сообщалось, соответствующий указ Зеленский подписал 27 июня.

Согласно документу, старший инженер-механик реакторного цеха государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" (в 1983-1989 годах) Ананенко, старший инженер турбинного цеха ЧАЭС (в 1986 году) Беспалов и начальник смены этого предприятия (в 1976-2005 годах) Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, проявленные во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Как отмечает пресс-служба президента, все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

26 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды работникам ЧАЭС и ликвидаторам последствий аварии на станции. Он удостоил ордена "За мужество" III степени старшего инженера-механика реакторного цеха ЧАЭС Ананенко, старшего инженера турбинного цеха станции Беспалова и начальника смены ЧАЭС Баранова (посмертно).