Узбекистан модернизируют систему управления нефтегазовой отраслью

Узбекистан принимает меры по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью, они предусмотрены постановлением президента страны Шавката Мирзиеева, опубликованным в среду узбекскими СМИ.

В этой связи разработана концепция развития нефтегазовой отрасли Узбекистана до 2030 года. Для ее реализации создана республиканская рабочая комиссия во главе с премьер-министром страны Абдуллой Ариповым.

Президент одобрил предложения по совершенствованию системы управления и формированию организационной структуры АО "Узбекнефтегаз", эти предложения были подготовлены при техническом содействии Азиатского банка развития.

Они предусматривают сокращение промежуточных звеньев в системе управления АО "Узбекнефтегаз" путем присоединения к нему АО "Узбурнефтегаз", АО "Узнефтегаздобыча", АО "Узнефтепродукт", АО "Узнефтегазмаш". Кроме того, из состава АО "Узбекнефтегаз", выводится АО "Узтрансгаз". При этом доля "Узбекнефтегаза" в уставном капитале "Узтрансгаза" передается Агентству по управлению государственными активами Узбекистана.

Перед "Узбекнефтегазом" поставлены задачи по увеличению производства углеводородного сырья, в частности, природного газа - до 42,3 млрд куб. м, сжиженного газа - до 1,5 млн тонн в 2024 году. Этот объем обеспечит полное удовлетворение потребностей экономики и населения.

Эти планы предполагается реализовать, в том числе за счет привлечения крупных мировых нефтегазовых компаний к добыче углеводородного сырья на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, а также за счет повышения операционной эффективности и оптимизации затрат предприятий нефтегазовой отрасли, снижения их долговой нагрузки с привлечением независимых международных экспертов.

Предусмотрено также привлечение в 2020-2022 годах не менее шести зарубежных нефтесервисных организаций для участия в международных тендерах по реализации инвестиционных проектов, осуществляемых национальными нефтегазовыми компаниями.

Необходимо также не позднее 2024 года привлечь инвесторов в АО "Узбекнефтегаз" и АО "Узтрансгаз" путем первичного и вторичного публичного размещения акций этих компаний на отечественном и международных фондовых рынках с сохранением доли государства в уставных капиталах в размере не менее 51%.

Правительству поручено в трехмесячный срок принять программу повышения энергоэффективности в республике на 2020-2022 годы. При этом должно быть предусмотрено, в том числе, стимулирование установки солнечных панелей и водонагревателей, а также энергоэффективных котлов для потребителей, в том числе путем субсидирования части расходов на их приобретение.

В документе отмечается, что при увеличении добычи природного газа за последние 20 лет на 8% объем его добычи узбекскими предприятиями снизился на 29%, подтвержденные запасы природного газа в 2008-2018 годах сократились на 4%, средний показатель замещения природных резервов природного газа за истекшие пять лет составил около 70%.

В результате недостаточности финансовых средств и дефицита материально-технических ресурсов в 2017-2018 годах прирост добычи природного газа обеспечен лишь на 42% от прогнозных показателей.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 млрд кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 млн тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.

Добыча нефти в Узбекистане в 2018 году снизилась на 8,2% к уровню 2017 года - до 746,4 тыс. тонн, природного газа - выросла на 6,1%, до 59,842 млрд кубометров.