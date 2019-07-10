Сальвини заверяет, что не получал помощи от России: ни денег, ни водки

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в среду, что никогда не получал какую бы то ни было финансовую помощь от России.

"Я уже говорил это в прошлом, но будут повторять сегодня, завтра и послезавтра: я никогда не получал финансирования от России: ни рубля, ни доллара, ни евро и даже - ни одного литра водки", - говорится в заявлении Сальвини, которое приводит газета "Репубблика".

Это заявление он сделал после публикации на новостном портале Buzzfeed материала, в котором говорится, что один из соратников политика в 2018 году якобы проводил секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.

Предполагается, что де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини "Лига". При этом Buzzfeed признает, что неясно, было ли в итоге заключено соглашение.

В феврале 2019 года материал на эту же тему опубликовал итальянский журнал "Эспрессо". В нем также не сообщалось, смогли ли стороны заключить сделку.