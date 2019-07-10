Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0266 GBR   2.1174 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.83 0.17 Brent 64.16 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.07.2019 16:34

Сальвини заверяет, что не получал помощи от России: ни денег, ни водки

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в среду, что никогда не получал какую бы то ни было финансовую помощь от России.

"Я уже говорил это в прошлом, но будут повторять сегодня, завтра и послезавтра: я никогда не получал финансирования от России: ни рубля, ни доллара, ни евро и даже - ни одного литра водки", - говорится в заявлении Сальвини, которое приводит газета "Репубблика".

Это заявление он сделал после публикации на новостном портале Buzzfeed материала, в котором говорится, что один из соратников политика в 2018 году якобы проводил секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.

Предполагается, что де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини "Лига". При этом Buzzfeed признает, что неясно, было ли в итоге заключено соглашение.

В феврале 2019 года материал на эту же тему опубликовал итальянский журнал "Эспрессо". В нем также не сообщалось, смогли ли стороны заключить сделку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, САЛЬВИНИ, РОССИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]