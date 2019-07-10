Президент Украины Владимир Зеленский решил превратить Чернобыльскую зону в одну из точек экономического роста для Украины.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - сказал он в среду на ЧАЭС, где состоится церемония передачи нового безопасного конфайнмента.

Зеленский отметил, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

"Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны - ИФ), о которых человек узнает уже, приехав на пункт пропуска", - указал он.

Зеленский подчеркнул, что не будет больше "запретов снимать видео и других подобных глупостей".

"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами", - заявил он.

В среду в Украине передан Государственному специализированному предприятию (ГСП) "Чернобыльская АЭС" и введен в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК), возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью и в 110 км от Киева.

Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

На момент аварии в 1986 году Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР.

31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести.

Более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы.

В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек.

Чернобыльская АЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года.

Вокруг Чернобыльской АЭС установлена 30-километровая "зона отчуждения", куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Дитятки". Там также действует 10-километровая зона с контрольно-пропускным пунктом "Лелев".

В настоящее время в "зону" водят организованных туристов. За 2018 год ее посетили более 70 тыс. человек. В лидерах по посещаемости туристы из Великобритании, Германии, Польши, США.