Министр экономики и финансов Франции в конце июля планирует визит в Азербайджан

Визит министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мара в Азербайджан запланирован на конец июля, заявил министр финансов Самир Шарифов.
Согласно сообщению Минфина, Шарифов в среду в Баку провел встречу с французской делегацией во главе с президентом Делового союза MEDEF Жофруа Ру де Безьоном.
Шарифов в рамках встречи также ознакомил французскую делегацию с экономическими реформами, проводимыми в Азербайджане.
В свою очередь Безьон отметил, что французские компании намерены поближе ознакомиться с реформами, проведенными в стране, чтобы лучше определить важные для Азербайджана сферы.
А.Мамедов
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