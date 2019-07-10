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Бизнес и законодательство 10.07.2019 16:36

Министр экономики и финансов Франции в конце июля планирует визит в Азербайджан

Визит министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мара в Азербайджан запланирован на конец июля, заявил министр финансов Самир Шарифов.

Согласно сообщению Минфина, Шарифов в среду в Баку провел встречу с французской делегацией во главе с президентом Делового союза MEDEF Жофруа Ру де Безьоном.

Шарифов в рамках встречи также ознакомил французскую делегацию с экономическими реформами, проводимыми в Азербайджане.

В свою очередь Безьон отметил, что французские компании намерены поближе ознакомиться с реформами, проведенными в стране, чтобы лучше определить важные для Азербайджана сферы.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]