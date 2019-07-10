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СНГ 10.07.2019 18:32

Позитивные темпы экономического роста в РФ продолжаются 13 кварталов подряд - Путин

Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.

"Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он привел оценки за январь-май, по которым "ВВП прибавил 0,6%, промышленное производство увеличилось на 2,4%".

"Вместе с тем надо добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста", - указал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭКОНОМИКА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]