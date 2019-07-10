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Туризм 10.07.2019 16:45

Россия и Индия могут ввести безвизовый режим для тургрупп

Глава Ростуризма Зарина Догузова и министр туризма Индии Прахлад Сингх Патель в рамках рабочей встречи обсудили развитие туризма между РФ и Индией.

"Основными темами обсуждения были вопросы расширения воздушного сообщения между Россией и Индией, а также облегчение визового режима, включая вопросы подготовки к введению электронной визы на территории России с 2021 года и возможность введения групповых безвизовых поездок между странами сроком до 21 дня", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Ростуризма.

Сторонам удалось достигнуть предварительных договоренностей по обсуждаемым вопросам. В частности, было принято решение о создании совместной рабочей группы между представителями туристических властей России и Индии, бизнеса и экспертного сообщества для разработки совместного плана действий по наращиванию туристических обменов.

Россия также предложила осуществлять взаимные информационные и маркетинговые компании в целях продвижения туризма. Участники встречи заметили, что взаимный турпоток между РФ и Индией в перспективе может превысить 1 млн человек ежегодно (по 500 тыс. с каждой стороны).

"Для России и Индии туризм может стать новой системообразующей отраслью экономики, внести вклад в создание новых рабочих мест, устойчивое развитие местных сообществ и окружающей среды. Индия для нас - приоритетное туристическое направление", - цитирует пресс-служба Догузову.

По данным Росстата, Индию ежегодно посещают около 190 тыс. российских туристов, а в РФ приезжают порядка 86 тыс. путешественников из Индии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]