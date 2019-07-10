Алиев на встрече с Уолтерсом обсудил сотрудничество Азербайджана с НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку на встрече с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом обсудил вопросы сотрудничества и вклад в миссию в Афганистане.

Согласно сообщению на сайте главы азербайджанского государства, Алиев и Уолтерс выразили удовлетворение тем, что в Баку проходят встречи, представляющее важное международное значение.

«На встрече обсуждалось сотрудничество Азербайджана и НАТО, вклад нашей страны в миссию НАТО в Афганистане», - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, Уолтерс прибыл в Баку для встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первым заместителем министра обороны РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Ф.Исазаде