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Внешняя политика 10.07.2019 16:43

Алиев на встрече с Уолтерсом обсудил сотрудничество Азербайджана с НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку на встрече с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом обсудил вопросы сотрудничества и вклад в миссию в Афганистане.

Согласно сообщению на сайте главы азербайджанского государства, Алиев и Уолтерс выразили удовлетворение тем, что в Баку проходят встречи, представляющее важное международное значение.

«На встрече обсуждалось сотрудничество Азербайджана и НАТО, вклад нашей страны в миссию НАТО в Афганистане», - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, Уолтерс прибыл в Баку для встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первым заместителем министра обороны РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]