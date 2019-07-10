Президент Алиев и глава Генштаба Герасимов довольны расширением ВТС между Азербайджаном и Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и начальник генштаба ВС России - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов обсудили вопросы военно-технического сотрудничества между Баку и Москвой.

«Алиев и Герасимов на встрече в среду в Баку обменялись мнениями по перспективам развития отношений в военной и военно-технической сфере. Стороны выразили удовлетворение расширением сотрудничества в военной и военно-технической сфере»,- сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Собеседники отметили успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией во всех сферах. «В ходе встречи была подчеркнута значимость систематического проведения важных переговоров международного уровня в Баку», - подчеркивается в информации.

Герасимов находится в Баку, где проведет переговоры с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.

Уолтерс занял пост главкома 3 мая. 3 июня состоялся его телефонный разговор с Герасимовым. Минобороны России сообщило по его итогам, что стороны договорились продолжить контакты.

Ф.Исазаде