Президент Алиев и глава Генштаба Герасимов довольны расширением ВТС между Азербайджаном и Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и начальник генштаба ВС России - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов обсудили вопросы военно-технического сотрудничества между Баку и Москвой.
«Алиев и Герасимов на встрече в среду в Баку обменялись мнениями по перспективам развития отношений в военной и военно-технической сфере. Стороны выразили удовлетворение расширением сотрудничества в военной и военно-технической сфере»,- сообщает официальный сайт президента Азербайджана.
Собеседники отметили успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией во всех сферах. «В ходе встречи была подчеркнута значимость систематического проведения важных переговоров международного уровня в Баку», - подчеркивается в информации.
Герасимов находится в Баку, где проведет переговоры с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.
Уолтерс занял пост главкома 3 мая. 3 июня состоялся его телефонный разговор с Герасимовым. Минобороны России сообщило по его итогам, что стороны договорились продолжить контакты.
Ф.Исазаде
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