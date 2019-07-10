Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев

принял участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 10 июля в отеле «Hyatt Regency Baku».

Мероприятие состоялось в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, у которых есть вопросы и предложения по активизации сотрудничества между бизнесом и министерством труда и социальной защиты населения. В рамках CEO Lunch Baku состоялись презентации Группы компаний «AsProf Group» и Юридической компании «Mirzayev’s Partners» .

В ходе своего выступления Сахиль Бабаев обратил внимание на формирование в стране инновационной экономики и развитие предпринимательства, достигнутые успехи в области повышения социального благосостояния населения в результате реализации успешной социально-экономической политики со стороны Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева. Министр сказал, что как результат двух социальных пакетов главы государства, предприняты революционные шаги в целях благосостояния населения. Размер минимальной заработной платы был увеличен в два раза и составил 250 манатов, минимальные пенсии, увеличившись на 72%, достигли 200 манатов, размер пособий и выплат увеличился на 100 %. Также в значительной степени повысились заработные платы по государственному сектору. Сахиль Бабаев сказал, что таким образом Азербайджан занял второе место среди стран СНГ по индексу покупательской способности в рамках минимальной заработной платы. Два реализованных в текущем году пакета социальных реформ, охватив 4,2 миллиона граждан, обеспечивают в конечном счете серьезную поддержку каждой семьи в стране. Для реализации этих революционных шагов ежегодно из государственного бюджета будут дополнительно выделяться 3,9 миллиардов манатов.

Министр отметил, что рост минимальной заработной платы оказывает позитивное влияние на частный сектор, усиление конкурентоспособности рабочей силы в этой секторе, рынок труда, вместе с тем играет важную роль в области легализации труда. Рост минимальной заработной платы и стимулирующие мероприятия, направленные на легализацию нелегальной занятости, применение в течение 6 месяцев текущего года новых налоговых, страховых льгот в частном секторе, позволили увеличить на 7,3% (или 101,66 тысяч) число заключенных трудовых контрактов в сравнении с началом 2019 года.

Министр отметил реформы в области труда, занятости, социального обеспечения, расширение применения в этих областях Е-технологий, начало системы пенсий в электронной форме, проводимую работу в направлении оказания населению проактивных услуг. Он проинформировал о проекте DOST, являющемся инициативой президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой. Благодаря открытию в мае текущего года Агентства DOST более 15 тысяч лиц воспользовались услугами центра DOST № 1, предоставляющего прозрачные услуги по принципу «Единого окна».

Министр также рассказал об интернет-портале “Е-sosial”, подсистеме Централизованной электронной информационной системы Министерства, в том числе подсистеме «Занятость», представляющей важное значение для работодателей.

Говоря об указе Президента Ильхама Алиева от 4 июля 2019 года о создании Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты, министр отметил, что это послужит формированию системы усовершенствованного мониторинга и прогнозирования на основе прогрессивного мирового опыта. Он проинформировал о проводимой работе в области расширения Программы самозанятости, деятельности Трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам, усилении социального диалога, программы субсидирования заработных плат безработных.

Сахиль Бабаев сказал, что проводимые в стране социальные реформы получают на международном уровне высокую поддержку. E-системы по социальной помощи и оценке инвалидности Азербайджана, мероприятия в области предотвращения нелегальной занятости, реализуемая программа самозанятости удостоены специальных премий Международной ассоциации социального обеспечения, а Электронная информационная система оповещения о трудовом договоре получила премию «Проект-чемпион» Международного телекоммуникационного союза.

На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке обсуждались различные темы, интересующие представителей бизнеса. Участники CEO Lunch Baku также получили возможность получить ответы на интересующие вопросы. Сахилю Бабаеву был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. Также вручены сертификаты новым и действующим членам Caspian European Club.

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy International Media Group.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.