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Представитель ультраправой партии возглавил парламентский комитет в Бельгии

Должность председателя комитета по внутренним делам в новом федеральном парламенте Бельгии получил депутат от крайне правой партии "Фламандский интерес" (Vlaams Belang) Ортвин Депортере, сообщают местные СМИ.

На состоявшихся 26 мая парламентских выборах в Бельгии очевидным победителем избирательной гонки стал националистический "Новый фламандский альянс" (N-VA), получивший 24 депутатских места в Палате представителей. У "Фламандского интереса" был третий результат с 18 местами.

Ультраправые завоевали на 15 мандатов больше, чем в парламенте предыдущего состава. Сформировав четвертую по численности фракцию в федеральном парламенте, они получили право возглавить один из парламентских комитетов. В среду было объявлено, что Депортере стал председателем комитета по внутренним делам.

"Фламандский интерес" проводит сепаратистскую политику, выступает за ограничение иммиграции и против иммиграционной политики ЕС, а также за сохранение "традиционных фламандских ценностей".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПАРЛАМЕНТ, УЛЬТРАПРАВЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]