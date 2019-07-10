Представитель ультраправой партии возглавил парламентский комитет в Бельгии

Должность председателя комитета по внутренним делам в новом федеральном парламенте Бельгии получил депутат от крайне правой партии "Фламандский интерес" (Vlaams Belang) Ортвин Депортере, сообщают местные СМИ.

На состоявшихся 26 мая парламентских выборах в Бельгии очевидным победителем избирательной гонки стал националистический "Новый фламандский альянс" (N-VA), получивший 24 депутатских места в Палате представителей. У "Фламандского интереса" был третий результат с 18 местами.

Ультраправые завоевали на 15 мандатов больше, чем в парламенте предыдущего состава. Сформировав четвертую по численности фракцию в федеральном парламенте, они получили право возглавить один из парламентских комитетов. В среду было объявлено, что Депортере стал председателем комитета по внутренним делам.

"Фламандский интерес" проводит сепаратистскую политику, выступает за ограничение иммиграции и против иммиграционной политики ЕС, а также за сохранение "традиционных фламандских ценностей".