Кандидат на пост главы Еврокомиссии хотела бы, чтобы Британия осталась в ЕС

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду выразила надежду на то, что Британия не выйдет из Европейского Союза, передают европейские СМИ.
"Хотя я все еще надеюсь на то, что вы останетесь. В наших интересах, чтобы вы во всем разобрались. У нас есть соглашение (о Brexit - ИФ), которое еще не было подписано двумя сторонами, и у нас есть страховочный план по границе", - заявила она, отвечая на вопрос в Европарламенте от британского депутата.
По ее мнению, Лондон и Брюссель в ноябре прошлого года согласовали хорошее соглашение. Как сообщалось, британский парламент отказался его ратифицировать.
"В том случае, если у нас будет Brexit, я убеждена в том, что важно, в какой атмосфере и с каким отношением случится Brexit. Потому что Brexit - это не конец чего-то, это начало будущих отношений, и очень важно, чтобы у нас было тесное сотрудничество", - заявила она.
Голосование в Европарламенте по кандидатуре фон дер Ляйен запланировано на середину июля.
Урсула фон дер Ляйен родилась в 1958 году в Бельгии, по образованию врач, у нее семеро детей. С 2009 по 2013 год она была министром труда в предыдущем кабинете министров Меркель, с 2013 года занимает пост министра обороны.
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