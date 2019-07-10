Летевший из Москвы в Дюссельдорф лайнер экстренно сел в Калининграде из-за буйного пассажира

В Калининградском аэропорту "Храброво" самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку из-за дебошира на борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Экипаж самолета Airbus A321 авиакомпании S7, следовавшего по маршруту Москва-Дюссельдорф, запросил посадку из-за гражданина РФ, устроившего скандал в пьяном виде", - отметил собеседник агентства.

После посадки мужчина был передан сотрудникам транспортной полиции для разбирательств.

В настоящее время рейс вылетел по маршруту.