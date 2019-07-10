Пассажиры черногорского самолета, приземлившегося в Калуге из-за потерявшего сознание командира воздушного судна, будут доставлены в Москву автобусом, а часть из них уже самостоятельно выехали на такси, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации Калужской области.

"Некоторые пассажиры уехали сами на такси, а большая их часть централизованно с машинами сопровождения будут доставлены на автобусе в аэропорт "Домодедово", - сказал собеседник агентства в среду.

Ранее официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила "Интерфаксу", что "борт шел на снижение при подлете к аэропорту "Домодедово", однако первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание".

В результате было принято решение совершить экстренную посадку, она прошла в штатном режиме. На борту находились 85 человек, пострадавших нет, отметила Короткова.

"Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из черногорского Тивата в аэропорт "Домодедово", экстренно сел в АО "Международный аэропорт "Калуга" из-за обморока у первого пилота экипажа. Калужский транспортный прокурор Денис Косик для контроля за соблюдением прав пассажиров находится на месте происшествия", - сказала представитель ММТП.

По ее словам, "в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования".