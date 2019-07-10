Пассажиры черногорского самолета, приземлившегося в Калуге из-за потерявшего сознание командира воздушного судна, будут доставлены в Москву автобусом, а часть из них уже самостоятельно выехали на такси, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации Калужской области.
"Некоторые пассажиры уехали сами на такси, а большая их часть централизованно с машинами сопровождения будут доставлены на автобусе в аэропорт "Домодедово", - сказал собеседник агентства в среду.
Ранее официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила "Интерфаксу", что "борт шел на снижение при подлете к аэропорту "Домодедово", однако первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание".
В результате было принято решение совершить экстренную посадку, она прошла в штатном режиме. На борту находились 85 человек, пострадавших нет, отметила Короткова.
"Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из черногорского Тивата в аэропорт "Домодедово", экстренно сел в АО "Международный аэропорт "Калуга" из-за обморока у первого пилота экипажа. Калужский транспортный прокурор Денис Косик для контроля за соблюдением прав пассажиров находится на месте происшествия", - сказала представитель ММТП.
По ее словам, "в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования".
Глава Генштаба Азербайджана на встрече с российским коллегой отметил важность урегулирования карабахского конфликта
Азербайджан является надежным партнером НАТО – главком альянса
Президент Алиев и глава Генштаба Герасимов довольны расширением ВТС между Азербайджаном и Россией
Нефть продолжает дорожать после публикации данных о запасах в США, Brent выше $66 за баррель
Президент Азербайджана утвердил закон об исполнении госбюджета за 2018г
Швейцарская Hoffmann-La Roche закрывает представительство в Азербайджане
Россия и Индия могут ввести безвизовый режим для тургрупп
Доходы Грузии от туризма в первом полугодии выросли на 7%, составив $1,5 млрд
Facebook планирует вдвое увеличить число женщин в своем штате к 2024 году
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля