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СНГ 10.07.2019 17:11

Пассажиров самолета Montenegro Airlines, севшего в Калуге из-за обморока у КВС, доставят в "Домодедово" автобусами - источник

Пассажиры черногорского самолета, приземлившегося в Калуге из-за потерявшего сознание командира воздушного судна, будут доставлены в Москву автобусом, а часть из них уже самостоятельно выехали на такси, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации Калужской области.

"Некоторые пассажиры уехали сами на такси, а большая их часть централизованно с машинами сопровождения будут доставлены на автобусе в аэропорт "Домодедово", - сказал собеседник агентства в среду.

Ранее официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила "Интерфаксу", что "борт шел на снижение при подлете к аэропорту "Домодедово", однако первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание".

В результате было принято решение совершить экстренную посадку, она прошла в штатном режиме. На борту находились 85 человек, пострадавших нет, отметила Короткова.

"Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из черногорского Тивата в аэропорт "Домодедово", экстренно сел в АО "Международный аэропорт "Калуга" из-за обморока у первого пилота экипажа. Калужский транспортный прокурор Денис Косик для контроля за соблюдением прав пассажиров находится на месте происшествия", - сказала представитель ММТП.

По ее словам, "в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]