Экс-глава Disney в России займется коммуникациями в Сбербанке

Экс-глава Disney в России Марина Жигалова-Озкан со 2 сентября станет старшим вице-президентом, руководителем департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Ранее это направление курировала старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова. Она остается в Сбербанке в той же должности, но будет курировать гуманитарные и медиапроекты.
Как говорится в пресс-релизе, Жигалова-Озкан будет курировать маркетинг, рекламу и коммуникации по всей группе Сбербанка, в том числе в дочерних компаниях в соответствующих индустриях.
До прихода Жигалова-Озкан 13 лет возглавляла компанию Disney в России и СНГ. Ранее топ-менеджер занимала должности первого замгендиректора "Профмедиа", вице-президента группы "Интеррос", замгендиректора Северо-Западного пароходства. Также Жигалова-Озкан работала в ЕБРР в Лондоне.
Кроме того, Сбербанк сообщил, что на старшего вице-президента Завьялову возложены функции, связанные с позиционированием Сбербанка, реализацией проектов в области культуры, искусства и просветительства, благотворительности, спонсорства, медийных проектов, а также взаимодействие по этим темам с органами власти и общественными организациями.
Сбербанк в апреле объявил о намерении инвестировать в Rambler Group. Предполагается, что инвестиции банка позволят группе потратить средства на погашение долга, технологическую модернизацию платформы и приобретение контента.
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