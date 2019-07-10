Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0266 GBR   2.1174 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.83 0.17 Brent 64.16 0.05

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.07.2019 19:19

Экс-глава Disney в России займется коммуникациями в Сбербанке

Экс-глава Disney в России Марина Жигалова-Озкан со 2 сентября станет старшим вице-президентом, руководителем департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Ранее это направление курировала старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова. Она остается в Сбербанке в той же должности, но будет курировать гуманитарные и медиапроекты.

Как говорится в пресс-релизе, Жигалова-Озкан будет курировать маркетинг, рекламу и коммуникации по всей группе Сбербанка, в том числе в дочерних компаниях в соответствующих индустриях.

До прихода Жигалова-Озкан 13 лет возглавляла компанию Disney в России и СНГ. Ранее топ-менеджер занимала должности первого замгендиректора "Профмедиа", вице-президента группы "Интеррос", замгендиректора Северо-Западного пароходства. Также Жигалова-Озкан работала в ЕБРР в Лондоне.

Кроме того, Сбербанк сообщил, что на старшего вице-президента Завьялову возложены функции, связанные с позиционированием Сбербанка, реализацией проектов в области культуры, искусства и просветительства, благотворительности, спонсорства, медийных проектов, а также взаимодействие по этим темам с органами власти и общественными организациями.

Сбербанк в апреле объявил о намерении инвестировать в Rambler Group. Предполагается, что инвестиции банка позволят группе потратить средства на погашение долга, технологическую модернизацию платформы и приобретение контента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СБЕРБАНК, КАДРЫ


Похожие новости


Антипинский НПЗ может возобновить работу до конца июля - топ-менеджер Сбербанка Антипинский НПЗ будет работать по давальческой схеме - зампред правления Сбербанка Сбербанк узнал о дополнительной долговой нагрузке Антипинского НПЗ, считает это проблемой Сбербанк ведет переговоры с несколькими претендентами на Антипинский НПЗ, один из них ГНКАР Сбербанк продолжает поиски покупателя на украинскую "дочку", окончательное решение не принято - Греф Предложение акций Сбербанка на ФБ ММВБ - до 10% объема, но может увеличиться до 15% - банк

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]